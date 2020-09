La mairie de Paris remplace-t-elle des places de stationnement pour handicapés par des arceaux à vélo ?

"À Paris, on préfère les cyclistes aux handicapés. Pour eux, c’est la double peine : toujours plus d’embouteillages, mais moins de places pour se garer", a raillé Nicolas Beytout, ajoutant avec sarcasme : "Bon, c’est vrai, c’est de leur faute : ils n’ont qu’à être capables de faire du vélo, les maladroits…" Une interpellation publique à laquelle se sont empressés de répondre les représentants de la municipalité.

Nicolas Beytout a pris connaissance de ces réponses et n'a pas manqué deux jours plus tard de revenir à la charge, constatant que les services de la ville étaient passés sur les lieux. "Ça n’a pas traîné", a-t-il glissé, "victoire par KO des vélos contre les handicapés. J’ai vérifié […] : AUCUNE nouvelle place handi créée autour." Ce à quoi Emmanuel Grégoire a de nouveau répondu, assurant qu'une nouvelle place dédiée aux PMR serait sous peu aménagée.

L'adjoint en charge des questions de mobilité a poursuivi son argumentation en indiquant que cet aménagement n'était "pas dû qu'à la pose des arceaux vélos". La loi, indique-t-il, prévoit une "sécurisation des passages piétons" obligatoire, "notamment par une augmentation de la visibilité, permise ici par les arceaux".

Ces aménagements répondent-ils vraiment à une disposition législative ? Oui, comme le prouve l'article 52 de la loi du 24 décembre 2019 consacrée à l'orientation des mobilités. Le texte précise ainsi qu'afin "d'assurer la sécurité des cheminements des piétons en établissant une meilleure visibilité mutuelle entre ces derniers et les véhicules circulant sur la chaussée, aucun emplacement de stationnement ne peut être aménagé sur la chaussée cinq mètres en amont des passages piétons, sauf si cet emplacement est réservé aux cycles et cycles à pédalage assisté ou aux engins de déplacement personnel".

Les collectivités et municipalités sont tenues de prendre en compte ces dispositions et d'adapter la voirie en conséquence. Une évolution progressive qui devrait se poursuivre dans les années à venir. "Les dispositions du présent article sont applicables lors de la réalisation de travaux d'aménagement, de réhabilitation et de réfection des chaussées. Les travaux de mise en conformité doivent avoir été réalisés au plus tard le 31 décembre 2026", précise le texte.

La question des places de parking devrait en tout cas bientôt être remise sur la table dans la capitale. Anne Hidalgo a annoncé que des "assises du stationnement" seraient mises en place cet automne, un rendez-vous au cours duquel seront discutés les enjeux de mobilités à Paris. C'est également à cette occasion que pourrait être officialisée la volonté de la municipalité de rendre payant le stationnement des deux-roues.