La mairie du Ferré délivre passeport et carte d'identité en un temps record

Refaire son passeport ou sa carte d'identité prend souvent beaucoup de temps. Ce qui n'est pas le cas dans un village d'Ille-et-Vilaine. En effet, au Ferré, la mairie délivre un passeport en à peine trois semaines, soit la moitié du délai normal dans les grandes villes. De ce fait, des résidents du Grand Ouest et même de la région parisienne se rendent dans ce petit village de 700 habitants pour refaire leurs paperasses.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 27/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.