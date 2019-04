"La maison de celle qui peint", un art singulier exceptionnel

Baptisée "Celle qui peint", Danielle Jacqui a transformé sa maison en un véritable palais de l'imaginaire. À Pont-de-l'Étoile, dans les Bouches-du-Rhône, la façade insolite ne laisse personne indifférente. Elle affirme que depuis qu'elle a découvert l'art, c'est son fil d'Ariane et c'est une des rares choses qui demeurent au fil des siècles. "J'ai entamé une aventure de vie et je m'y consacre avec plaisir". Et elle en a bâti un œuvre à part.



