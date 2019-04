La maison de Robert Tatin, bijoux de l'art singulier, respire l'inventivité

Située dans une espace de cinq hectares, en Mayenne, la demeure de Robert Tatin est à la fois surprenante, étrange, insolite, parfois même terrifiante. On peut y apercevoir des représentations de toutes les civilisations que l'artiste a visité. Un véritable puzzle de souvenirs qu'il a imaginé et réalisé lui-même. Découvrez en images ce bijoux de l'art singulier.



