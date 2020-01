Une attaque nucléaire au cours de la décennie ? La majorité des 20 à 35 ans s'y attend

Comment l'expliquer ? Sollicité par LCI, le psychologue Samuel Dock explique entre autres ce climat anxiogène dans les têtes post-adolescentes par le fait de "grandir et d'évoluer dans une société qui présente autant d’informations catastrophiques et catastrophistes sur le climat finit par provoquer des réactions d’angoisse et de détresse".

"Affirmer sans relâche que notre lieu de vie va se porter de plus en plus mal dans les prochaines années finit par contaminer les jeunes générations, qui ne voient aucun encouragement à lutter, ne perçoivent aucun espoir et envisagent alors très sérieusement la réalité d'une fin du monde devant eux", remarque-t-il. "Les jeunes ont évolué dans un monde où, quoi qu'ils fassent, c'est foutu : ils n’en feront jamais assez pour sauver la Terre, comme castrés dans leurs possibilités écologiques, impuissants à changer la situation."

Le CICR juge toutefois "encourageant" de constater que 74% des millenials pensent que les guerres peuvent être évitées, et que 75% estiment nécessaire d'imposer des limites aux méthodes et aux moyens de guerre. Les jeunes adultes vivant dans les pays touchés par la guerre sont pour leur part plus susceptibles de croire qu'on observera moins de guerres, ou plus de guerres du tout, à l'avenir par rapport aux 20-35 qui résident dans les pays en paix (46% contre 30%). Quant aux millenials d'Ukraine et de Syrie, ce sont les plus optimistes selon le CICR : respectivement 69% et 60% d'entre eux sont convaincus que la guerre dans leur pays devrait prendre fin dans les cinq prochaines années.