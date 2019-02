La Marne s'équipe de caméras vidéos pour lutter contre les cambriolages

Les habitants de la commune de l'Isle-sur-Marne vivent constamment dans une crainte de se faire cambrioler. A Giffaumont-Champaubert, non loin de là, où 70% des habitations sont des résidences secondaires, le taux de vol y est élevé. Pour combattre ces cambriolages, le département de la Marne va investir dans cinq caméras de vidéosurveillance pour rassurer la population et dissuader les malfaiteurs.



