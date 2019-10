La mauvaise passe de la SNCF

L'INSTANT ECO - Après avoir été onze ans à la tête de la SCNF, Guillaume Pepy va céder le flambeau à Jean-Pierre Farandou. Ce dernier prend le directoire dans un contexte social très tendu.

Dans quelques jours, Guillaume Pepy va céder la présidence de la SNCF à Jean-Pierre Farandou. Bien que ce dernier ne soit pas novice en la matière, les dossiers qui l'attendent sont brûlants. Rappelons que dernièrement, les agents ont réclamé leur droit de retrait suite à un accident de TER. Par ailleurs, ils annoncent également des grèves pour démontrer leur mécontentement face à la réforme des retraites et dénoncer leurs conditions de travail. Autant de malaises que Jean-Pierre Farandou devra gérer. De plus, il faudra qu'il arrive à gagner en compétitivité avec l'apparition des grandes et petites lignes concurrentes dès janvier 2020.



