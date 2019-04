La meilleure baguette de Paris 2019 : Fabrice Leroy remporte la victoire

Beaucoup de monde se sont bousculés dans la boulangerie de Fabrice Leroy, dans le 12ème arrondissement de Paris. Pour cause, la baguette tradition de l'enseigne vient d'être élue la meilleure de la capitale. L'heureux gagnant nous a dévoilé le secret du succès de son pain. Sa baguette a été choisie parmi 148 autres. Sa récompense, devenir le boulanger de l'Élysée pendant une année.



