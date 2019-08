La parité est-elle respectée dans la fonction publique ?

La loi sur la parité a été faite pour qu'il y ait plus de femmes dans la haute fonction publique. Pour cela, une règle a été fixée dans les recrutements, pas moins de 40% de femmes, mais pas plus de 60% aussi. L'idée est de conserver une certaine souplesse, tout en s'approchant au maximum de la parité absolue. Mais cette loi a-t-elle été efficace ?



