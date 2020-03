La peur de "ramener le virus à la maison tous les jours" : les bouleversants témoignages de soignants inquiets pour leur famille

Le prix à payer pour ne pas risquer de contaminer son mari ou ses enfants. Et une charge mentale supplémentaire quand on aimerait au contraire pouvoir trouver du réconfort auprès des siens. "C'est vrai qu'en rentrant, j'aurais aimé me plonger dans le canapé avec eux pour qu'on discute, qu'on regarde un film, pour raconter ma journée", confie-t-elle.

Comme elle, les soignants sont nombreux à changer leurs habitudes pour ne prendre aucun risque. Kevin Verdeuil, lui, est aide-soignant dans le Val d'Oise. Depuis le début de l'épidémie, il doit se désinfecter intégralement avant de rentrer chez lui et retrouver sa femme et ses quatre enfants. "Normalement, je finis mon travail à 7h, mais je ne suis de retour à la maison que vers 8h30, car je prends désormais ma douche au travail où je me lave avec soin pour éviter tout risque de contamination au sein de mon foyer", raconte-t-il. Une situation qu'il accueille avec résignation : "Il faut faire avec, il n'y a pas le choix", reconnaît-il.

Et lorsqu'on questionne son fils pour savoir si le métier de son père l'inquiète, le jeune garçon avoue qu'il a peur que son père ramène des maladies à la maison. C'est l'autre difficulté que rencontrent les soignants : composer avec l'inquiétude de leurs enfants. "C'est quand maman que tu restes mille jours avec nous ?" demande ainsi le fils de Charlotte, une infirmière de nuit travaillant à l'hôpital. Désabusée, c'est une question à laquelle elle n'ose répondre : "On a l'impression de ne pas être là pour eux. C'est dur d'entendre qu'on est constamment parti ailleurs. On a l'impression qu'on abandonne un peu notre famille. C'est pas facile".