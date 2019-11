"La précarité tue" : après l'immolation d'un étudiant, une quarantaine de rassemblements prévus

L’appel a été lancé au lendemain du drame. Mardi 12 novembre, plusieurs rassemblements sont prévus en France après qu’un étudiant de 22 ans s’est immolé à Lyon, devant un bâtiment du Crous. Avant son geste, le jeune homme évoquait dans un message publié sur Facebook ses difficultés financières. Ce week-end, il était toujours entre la vie et la mort, "brûlé à 90%" selon les syndicats étudiants, dont il faisait partie.

C’est le syndicat Solidaires Etudiant-e-s qui a appelé à manifester pour dénoncer la précarité, et ses conséquences, en lançant sur les réseaux sociaux le hashtag "#LaPrécaritéTue". "Les études coûtent chaque année plus cher aux étudiant-e-s et nous sommes nombreuses-eux à partager ces conditions intenables", déclare Solidaires Etudiant-e-s dans un communiqué. A Lyon, le rendez-vous est fixé à 10 heures du matin, devant le Crous où l’étudiant s’est mis le feu. D'autres rassemblements sont prévus à Marseille, Paris, Orléans, La Rochelle ou encore Amiens, où le groupe de Gilets jaunes "Les réfractaires du 80" a déjà répondu à l’appel. Au total, plus de 40 rassemblements sont prévus dans tout le pays.