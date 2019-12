La RATP continue-t-elle à effectuer des contrôles de titres de transport durant la grève ?

Contactée par LCI, la régie parisienne nous confirme que des contrôles de titre peuvent être effectués, y compris durant cette période particulière. Elle précise toutefois qu'"il n’y a pas de consignes particulières pendant les jours de grève, le contrôle reste à l’appréciation des agents sur le terrain" et que "les agents assermentés sont déployés en priorité pour orienter et informer les voyageurs pendant le mouvement social."

Non, nous répond le transporteur public. "Les contrôles de titre de transport sont effectués par les agents assermentés de l’entreprise : les agents de contrôle, les agents du GPSR [Groupe de protection et de sécurité des réseaux, ndlr] et les agents de stations et gares."