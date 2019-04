La recette du dimanche : asperges blanches à la sauce flamande

C'est la saison des asperges et il faut les déguster tant qu'il y en a. Ce dimanche, Olivier Poels part sur une recette à base d'asperges blanches agrémentées d'une sauce flamande. Pour la recette, il faut des asperges, une botte de ciboulette, un œuf dur, du beurre demi-sel, du sel, du poivre et quelques croûtons de pain. Commencer par éplucher les asperges puis les plonger dans une eau bouillante salée entre quinze à vingt minutes. En attendant, faire fondre le beurre dans une casserole et le verser dans un bol contenant la ciboulette ciselée et l’œuf dur coupée en dé. Dresser les asperges sur une assiette et y verser la sauce préalablement réalisée.



Ce dimanche 21 avril 2019, Olivier Poels, dans sa chronique "Plateau gourmand", nous montre la recette des asperges blanches à la sauce flamande. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 21/04/2019 présentée par Julie Hammett sur LCI.