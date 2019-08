La récolte d'été débute à Saint-Cyr-sur-Loire

Cette année 2019, les légumes ont souffert de la canicule et du manque d'eau. À Saint-Cyr-sur-Loire, les jardiniers ont commencé la récolte d'été : pommes de terre, haricots et courgettes. Pour les tomates, quant à elles, la saison est assez compliquée. Leur mûrissement a été retardé et certaines ont été brûlées par le soleil. Pour protéger leurs plantes, les jardiniers ont compris qu'il faut laisser les feuillages se développer pour faire de l'ombre. Ils souhaitent aussi un peu de pluie car cela fera du bien à leurs potagers.



