La récolte des petits pois bat son plein

Les Hauts-de-France sont l'une des principales régions productrices de petits pois. Arrivés à maturité, ils doivent être récoltés le plus rapidement possible car ils sont fragiles. Ce qui nécessite de l'organisation. Au Pas-de-Calais, les entreprises de travaux agricoles tournent 24h/24 pour sortir les meilleurs produits du champ. Si la plupart d'entre eux sont destinés à l'industrie, ces pois se consomment également frais. Très populaire, ce légume d'été se cuisine sous toutes ses formes.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 17 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.