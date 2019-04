La reconstruction de Notre-Dame vue par un Compagnon du devoir : "Le savoir-faire est là, la France est une référence"

LCI : Va-t-on s'inspirer des plans originaux avant de commencer les gros œuvres ?





Julien LECARME : On a la chance d'avoir un ouvrage très documenté. On a quasiment des modèles 3D complets de Notre-Dame. Un relevé très complet a été fait en 2015. Si on veut la reproduire à l'identique, c'est à peu près possible. En tout cas, on dispose de la documentation et des techniques. En revanche, on aura probablement des difficultés à trouver les ressources en matière. Les bois qui ont servi à la conception de la cathédrale sont des bois du XIIIe siècle. Ils ont été plantés pour être utilisés sur de la construction gothique. Il va peut-être falloir aller un peu loin pour les trouver. C'est intéressant parce que ce sera l'occasion de porter à la fois un regard sur l'importance de la matière et sur la sauvegarde du patrimoine.





LCI : Selon vous, est-ce que Notre-Dame va être reproduite à l'identique ?





Julien LECARME : J'avoue que je m'interroge. Est-ce qu'on va choisir une autre conception ou est-ce qu'on va la "moderniser" pour ne garder que la forme extérieure ? Il est en revanche à peu près certain que la sécurisation anti-incendie va être augmentée. Il me semble improbable que l'on refasse exactement le même ouvrage avec les mêmes défauts vis-à-vis du risque incendie. Il y aura a minima des modifications là-dessus, dues au traumatisme et à l'investissement réalisé. Mais il n'est pas exclu que les transformations soient bien plus lourdes. La flèche du XIXe siècle n'existait pas sur le bâtiment avant l'architecte Viollet-le-Duc. Il l'a réinterprété quand il a travaillé sur la croisée des transepts. C'était un style, c'était une époque. Est-ce qu'aujourd'hui on l'accepterait ? Je ne saurais pas vous le dire. Notre-Dame n'est pas sur un ouvrage neutre, loin de là. La cathédrale de Reims a été refaite en béton après la Seconde Guerre mondiale par peur des incendies. Là, c'est à peu près sûr que ça n'arrivera pas. C'est même inenvisageable. Ce serait une espèce de crime technique de la rebâtir ainsi.