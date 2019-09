La récré, le paradis des écoliers

Grâce aux archives de l'Institut national de l'audiovisuel, faisons un bond en arrière pour découvrir les moments qu'on a passé en récré.

Aussi loin qu'on s'en souvienne, la récré a toujours rythmé la journée des écoliers. Autrefois, les enfants y apprenaient la sociabilité et la patience en s'amusant. Les comptines, quant à elles, faisaient partie intégrante de ce moment. Et quelques fois, les bagarres aussi, que les instituteurs ne daignaient pas à arrêter d'ailleurs. Les maîtresses, elles, échangeaient sur les difficultés rencontrées dans l'éducation de leurs élèves.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 03/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 3 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.