La réduction des vols intérieurs demandée par Bercy et assurés par Air France ne va-t-elle concerner que 3 liaisons ?

Trois lignes, en tout et pour tout ? Pour en avoir le cœur net, il faut se pencher sur les conditions d'application d'une telle mesure. Si les arbitrages définitifs sont encore en cours - des discussions ont lieu avec Air France -, il se dessine qu'une partie des liaisons potentiellement concernées seraient préservées car conçues pour alimenter le "hub" constitué par l'aéroport Paris Charles de Gaulle.

En effet, une part importante des voyageurs sur les lignes intérieures cherche non pas à rallier Paris, mais à passer par la capitale pour prendre un autre vol et ainsi se rendre à l'étranger. Le gouvernement ne souhaite donc pas pénaliser ces voyageurs. Les "dessertes de Nantes, Lyon, Bordeaux et Rennes au départ de Roissy-CDG", soulignent Les Echos, "participent à l'alimentation du 'hub' d'Air France, avec plus de 80 % de passagers en correspondance."