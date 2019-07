La réforme de l'assurance chômage entrera en vigueur le 1er novembre : voici les nouvelles règles à retenir

Le ministère du Travail a publié le 28 juillet 2019 le décret du nouveau règlement de l'assurance-chômage. Ce texte durcit les conditions pour ouvrir les droits à l'indemnisation. À partir du 1er novembre, il faudra désormais travailler six mois sur les 24 derniers, au lieu de quatre sur 28, pour toucher l'allocation. Les demandeurs d'emploi ayant eu un revenu supérieur à 4.500 euros bruts mensuels verront leur indemnisation réduite de 30% à compter du septième mois d'indemnisation. Enfin, la réforme instaure le système de bonus-malus sur les contrats courts.



