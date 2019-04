La réforme des lycées de Blanquer ne remettrait pas en cause "les inégalités sociales de parcours scolaires", selon une étude

Dans le détail, 65,7% des élèves de seconde sollicitent la spécialité "mathématiques" pour l'année de Première, tandis que 42,6% seulement demandent la spécialité SES (Sciences économiques et sociales), 33,3% optent pour la LLCE (Langue, littérature et civilisation étrangères) et 20,6% en HLP (Humanités, littératures et philosophie). "La suppression des séries au profit d'un 'libre choix' de 'spécialités'n'a absolument pas remis en cause la domination quantitative de la série S dans le lycée", conclut l’étude. "On retrouve donc exactement la hiérarchie quantitative entre les séries S, ES et L".





Second enseignement ? Le projet de loi du ministre de l'Education ne remettrait pas non plus en cause "les inégalités sociales de parcours scolaires". A savoir, celles qui s'appuient sur le genre de genre d'une part,les garçons étant sur-représentés dans la filière S et sous-représentés dans les filières L et ES. Elles qui s'appuient sur le niveau, d'autre part, les disciplines 'prestigieuses' étant réputées pour être beaucoup plus souvent demandées par les meilleurs élèves.