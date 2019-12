La réforme des retraites en Suède a-t-elle provoqué une baisse des pensions pour 92% des femmes et 73% des hommes, comme l'affirme Marine Le Pen ?

Marine Le Pen en est certaine : "le système suédois a entraîné une baisse des retraites pour 92% des femmes et pour 73% des hommes." Au micro de RMC, la présidente du Rassemblement national a vivement critiqué les effets du fonctionnement de la retraite par points progressivement introduit en Suède depuis 2003.

Pour vérifier cette affirmation, nous avons recherché des données brutes permettant de connaître l'évolution des pensions des retraités suédois depuis l'instauration du système par points. Eurostat, l'institut de statistique européen, ne dispose pas d'information de ce type.

Nous avons donc tenté notre chance auprès de l'OCDE. Pas mieux, même si le dernier rapport sur les retraites nous permet de savoir que le taux de pauvreté des Suédois âgés de plus de 65 ans a augmenté de +7,1% entre le milieu des années 1990 et 2000 (contre -0,8% pour la France). Ou encore que le revenu moyen des plus de 75 ans représente 68,1% du revenu moyen pour l'ensemble de la population (contre 97,7% pour la France).