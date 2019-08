La réforme des retraites revient sur le tapis

Le gouvernement a lancé sa rentrée politique. Plusieurs dossiers ont été évoqués, notamment la réforme des retraites. A ce sujet, l'exécutif a annoncé une concertation d'un an. Et pour calmer les tensions, Emmanuel Macron a déclaré qu'il préférait un accord sur la durée de cotisation plutôt que sur l'âge de départ. A découvrir également : Alors que le président brésilien s'est violemment attaqué au physique et à l'âge de Brigitte Macron, cette dernière a remercié les Brésiliens qui l’ont soutenue. Côté football, le match entre l'OGC Nice et l'OM a été interrompu quelques minutes en raison de banderoles et de chants homophobes. Wylan Cyprien a accepté de donner son avis sur cette situation. Matteo Salvini. A Bourg-en-Bresse, la communauté d'agglomération a été sanctionnée pour avoir trop de femmes parmi son équipe de direction, soit quatre femmes pour un homme.