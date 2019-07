La réforme du calcul des APL de nouveau reportée à début 2020

AIDES SOCIALES - Le gouvernement reporte à nouveau sa réforme du calcul des APL, devant permettre aux bénéficiaires de toucher une aide adaptée en temps réel à leurs revenus, et non plus basée sur leurs revenus à n-2. D'après une lettre du premier ministre Edouard Philippe, cette actualisation des APL est à prévoir pour début 2020, et devrait permettre plus d'un milliard d'euros d'économie.