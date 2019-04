La Réunion : l'île n'avait pas connu une saison des pluies aussi sèche depuis 48 ans

Bien qu'annoncée excédentaire, la pluviométrie des prochains mois ne devrait pas suffire à combler les déficits accumulés. A la Réunion, la saison des pluies qui s'achève a été "la plus sèche depuis 48 ans, depuis le début de l'acquisition des données régulières par Météo France", a annoncé vendredi la préfecture. Pour l'heure, seules les communes de Saint-André et la Possession ont pris un arrêté municipal de limitation des usages de l'eau, chaque collectivité étant libre de prendre des mesures.





"En matière de précipitations et d'état de sécheresse, la situation déficitaire est exceptionnelle pour une fin de saison des pluies", détaille un communiqué, qui précise que le Comité sécheresse a été réuni en conséquence "de manière anticipée", près de trois mois plus tôt que le calendrier habituel. Ce dernier a constaté que la situation des ressources superficielles et souterraines était "à ce stade, particulièrement dégradée sur l'Est et le Nord".