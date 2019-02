La saison de l'écobuage est ouverte

Au mois de février, il n'est pas inhabituel de voir de la fumée sur les flancs de montagne, en Ariège. A cette période, on pratique l'écobuage. Une technique ancienne qui consiste à débroussailler les terres agricoles et faire apparaître une herbe plus tendre pour les bêtes au printemps. Pour plus de sécurité, ce sont les pompiers qui déclenchent le feu et qui veillent à ce que cela ne se propage pas.



