La sécheresse remet le pied à l'étrier... aux sourciers

A cause de la sécheresse, un savoir-faire ancestral a revu le jour : celui de sourcier. D'ailleurs, leurs services sont très demandés.

Le département du Puy-de-Dôme figure parmi les plus touchés par la sécheresse. Pour y remédier, les habitants n'hésitent pas à faire appel aux sourciers. Ces derniers ont un savoir-faire ancestral qui leur permet de trouver de l'eau. Avec ses baguettes en laiton, Laurent Palasse parcourt chaque recoin à la recherche d'un nouveau point d'eau. Si ses baguettes se croisent, c'est un bon signe. Pour s'offrir les services d'un sourcier, il faut compter en moyenne entre 50 et 100 euros.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 06/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 6 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.