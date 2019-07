Contre la fraude, la Sécurité sociale veut apprendre à ses agents à détecter les menteurs

D'après les informations du Parisien, ces formations permettront aux agents de maîtriser les "outils efficaces" pour "mener des entretiens et des auditions permettant de caractériser la fraude et l'intentionnalité des faits constatés". Comment ? En apprenant à "déceler les mensonges dans les dires verbaux, les écrits et de savoir décrypter le langage non verbal."





Ainsi, la Sécurité sociale entend armer ses agents à la détection des fourberies. Ces derniers seront formés par petits groupes de 8 à 12 personnes et ces sessions de formation devraient se dérouler sur plusieurs jours. Cette formation devrait concerner à la fois les personnes en charge du recouvrement de l'Assurance maladie, des Caisses d'allocation familiale, de la Caisse nationale de retraite et de la branche accidents du travail.





Mais comme on peut le voir sur son site internet, l'Institut 4.10 propose déjà aux agents inspecteurs en charge des recouvrements et de la lutte contre le travail illégal, une sensibilisation à la technique dite ATES, pour "Auditions, techniques d'entretiens spécialisés". L'ATES permet aux agents de maîtriser plusieurs méthodes pour mener à bien leurs entretiens avec les administrés contrôlés. Ils sont sensibilisés à différentes techniques d'interrogatoire, parmi lesquelles la technique appelée PEACE. Mise au point dans les années 90 par la police et des psychologue au Royaume-Uni, elle vise à adopter une approche conversationnelle et non conflictuelle pour obtenir des informations de la personne interrogée.