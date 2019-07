La solidarité entre voisins durant la canicule

Certains ont plus souffert que d'autres, notamment les personnes malades ou âgées, durant les périodes de forte chaleur. Et la solidarité s'est organisée au travers des mairies, mais également dans les immeubles avec les voisins. Les concierges comme Lourdès ou des représentantes d'association comme Audrey se mobilisent dans leur quartier pour venir en aide aux plus vulnérables.



