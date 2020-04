La surmortalité amorcerait une baisse sur le territoire français, d'après les chiffres de l'Insee

Ici, l'Insee s'appuie sur le nombre de décès journaliers, toutes causes confondues : il n'est alors pas simplement question des morts liées au Covid-19. Au total, le pays a dénombré 93.839 décès pendant cette période, contre 75.100 en 2019 et 83.108 en 2018.

En ces temps d'épidémie, l'Insee a décidé de divulguer exceptionnellement ses données sur le taux de mortalité en France. Des statistiques hebdomadaires et provisoires, à prendre donc avec précaution, mais qui révèlent une surmortalité de 25 %, enregistrée entre le 1er mars et le 13 avril sur le territoire, par rapport à la même période l'an dernier.

L'Insee observe toutefois que dans la région Grand-Est, premier territoire gravement touché par l'épidémie, le nombre de décès quotidiens est en légère diminution entre le 1er et le 13 avril par rapport à la dernière quinzaine de mars. Une baisse marquée sur ces deux semaines dans les départements du Haut-Rhin (- 27 % après + 143 %), de la Haute-Marne (- 14 % après + 85 %) et de la Somme (- 3 % après + 25 %).

Sur la période allant du 1er mars au 13 avril, l'Ile-de-France a été la région la plus touchée, avec un taux de mortalité supérieur de 91 % par rapport à 2019. Suivent les régions du Grand-Est (+ 61 %), de Bourgogne-Franche-Comté et des Hauts-de-France (24 % environ).

Au niveau départemental, le Haut-Rhin (+ 144 %), la Seine-Saint-Denis et les Hauts-de-Seine (+ 128 %) comptent deux fois plus de décès entre le 1er mars et le 13 avril par rapport à 2019. Le Haut-Rhin a abrité le premier foyer de contamination, à la suite d'un rassemblement évangélique à Muhouse. La Seine-Saint-Denis, elle, affiche un taux de mortalité exceptionnellement élevé pour plusieurs raisons, selon Mathias Wargon, chef du service des urgences de l'hôpital Delafontaine à Saint-Denis, au Huffington Post : "La population du 93 est plus pauvre que la normale, avec des problèmes de santé plus importants, comme l’obésité, directement liée à la pauvreté, l’hypertension, qui sont des facteurs aggravants de l’épidémie."