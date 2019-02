"La Tanière", un refuge pour les animaux blessés

Autrefois à la tête d'un important réseau de télécommunications, Patrick Violas a abandonné le monde des affaires. Désormais, il investit sa fortune dans le sauvetage d'animaux sauvages. Depuis 2016, il transforme une ferme de 20 hectares en un refuge pour les bêtes blessées. Un concept unique dans notre pays qui va permettre d'offrir une seconde vie à plus de 1 500 animaux. Son ouverture au public est prévue au printemps 2020.



