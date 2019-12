La télévision est-elle payante à l'hôpital, mais gratuite en prison ?

La télé gratuite derrière les barreaux ? Une idée reçue qui a la vie dure. Ce n'est pas la première fois (ni la dernière sans doute), qu'une telle affirmation est relayée, même si elle demeure erronée. Durant la campagne des législatives 2017, Libération avait déjà étudié cette intox , relayée à l'époque sur Twitter via les comptes officiels de responsables et de sections départementales du Front national.

Un an plus tard, suite à la question posée par un lecteur, le site récidive et publie un second article, dans lequel il complète les éléments fournis quelques mois auparavant. Libé n'est pas le seul média à avoir "débunké" ces fakes news, puisque l'Union de Reims a fait de même, imité en août dernier par 20 Minutes. Malgré ces multiples démentis, les internautes continuent de repartager ces publications mensongères, en aucun cas représentatives des conditions de détentions observées en France.