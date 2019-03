La tendance vintage revient sur le devant de la scène

Les vêtements s'échangent et se revendent dans les boutiques et sur le Web. Le look vintage plaît particulièrement aux jeunes. Dans un magasin de friperie, les adolescents représentent un quart de la clientèle. Ils ont même une idée bien précise du style vintage recherché. Sur le Web, le nombre de Français achetant des pièces d'occasion a nettement augmenté en dix ans. Vincent Grégoire, un chasseur de tendances, affirme que le vintage est "quelque chose de structurant" qui perdurera.



