La thalassothérapie, un bonheur lié aux bienfaits de l'eau de mer

A Châtelaillon-Plage, la grande saison de la thalassothérapie a commencé. Pour les "jeunes anciens", adeptes de cette thérapie, elle pourrait s'apparenter à une cure de jouvence. Les centres proposent d'ailleurs des séances sportives en groupe pour entretenir la forme. Un seul séjour suffit pour y prendre goût et en ressentir les premières vertus.



