La tomate est la star de l'assiette en été

Il existe des centaines de variétés de tomates dans le monde. C'est un légume qu'on considère également comme un fruit, car ses pépins sont des graines. Pulpeuse et voluptueuse, la tomate a plusieurs visages : rouge, jaune, verte, ronde, allongée, toute lisse ou côtelée. Dans les Pyrénées-Orientales par exemple, la cœur de bœuf est le plus apprécié par les clients en cette période estivale.



