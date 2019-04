La vie sans permis de conduire : "Vous vous sentez comme un délinquant qui fait un virage quand il croise la police"

"Exemple typique", s'attarde-t-il : "Quand je dis qu’on oublie qu’on n’a plus le permis, combien de fois j’ai eu la possibilité de faire conduire la personne à coté de moi mais ça ne me traversait même pas l’esprit ?" Quant au second accrochage , c’est bien lui qui était en tort. "Je suis rentré dans la voiture de devant dans un bouchon mais le conducteur n’était pas assuré et on n’a pas fait de constat". Malgré ces deux anecdotes, de cette décennie dans l’illégalité, Jérémie retient une chose : "Finalement, quand on conduit sans permis, on est beaucoup plus vigilant. J'avais souvent l’impression de conduire mieux que tout le monde parce que je faisais attention à tout".





Une certitude également pour Romain*, 29 ans. Cela faisait trois ans que ce Biterrois avait son papier rose, quand il lui a été retiré. "Quand vous êtes jeune conducteur, vous faites un peu le beau, vous doublez tout le monde", regrette celui qui estime "avoir grandi" et "faire plus attention au compteur" depuis qu’il roule sans permis. "Vous recevez des lettres on vous dit 'vous avez perdu un point, puis un autre, puis encore un', mais on ne résume pas votre situation et on ne vous met pas en garde mais un beau jour vous n’avez plus de permis, on vous demande de le rendre à la préfecture", se souvient-il, invoquant uniquement des petits excès de vitesse.





"A 80, 81, 82 ou 92, c’est compliqué de respecter la limitation de vitesse", estime celui qui n’a pas réfléchi longtemps avant de prendre sa décision : "Je me suis dit : 'Ça ne sert à rien de le repasser pour me le faire retirer 6 mois'."