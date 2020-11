"Vulnérabilité" au Covid-19 : va-t-on manquer de profs et de personnels dans les crèches ?

Comme Guislaine David, pour Jean-Rémi Girard, président du Syndicat national des lycées et collèges (Snalc), des remontées de terrain à ce sujet sont à prévoir cette semaine. "Les agents n'ont jusque-là reçu aucune communication sur la marche à suivre en cas de vulnérabilité", souligne-t-il, précisant avoir dû fouiller dans la Foire aux questions (FAQ) du site du ministère de l'Education nationale pour trouver confirmation de l'élargissement de la liste, mise en ligne ce dimanche à 20h. "On était en attente d'une nouvelle publication pendant toute la durée des vacances de la Toussaint après l'arrêt du Conseil d'Etat et aujourd'hui il y a sans doute des collègues qui sont dans les collèges et lycées alors qu'ils ne devraient pas", envisage le responsable.

"C'est une bonne chose dans ce contexte épidémique très violent que les personnes fragiles soient à l'abri car potentiellement, ce sont elles qui risquent la réanimation", tient d'abord à souligner Guislaine David, porte-parole du premier syndicat du primaire SNUipp-FSU. Mais, pointe-t-elle aussitôt, "nous n'avons pas assez de remplaçants pour pallier les absences". Pour illustrer son propos, elle s'appuie sur un exemple frais de ce lundi matin. "Une collègue me disait qu'elle avait deux enseignants absents et un seul remplaçant. Elle a donc dû répartir une classe dans les autres. On se retrouve à surcharger dans un contexte où l'on devrait mettre en place la distanciation et éviter les brassages", regrette-t-elle.

"Certains nous ont contactés ces derniers jours en prévision de la rentrée car ils se faisaient refuser un certificat par leur médecin", explique-t-il. Faute de mieux, quelques-uns ont décidé de se mettre à l'abri en utilisant leur droit de retrait dès ce lundi. Jean-Rémi Girard, qui évalue la part du personnel enseignant vulnérable à la sortie du confinement entre 3 et 4%, ne souhaite pas pousser plus loin la comparaison avec le mois de mai. "C'était la fin de l'année, on avait des emplois du temps provisoires, tous les élèves n'étaient pas revenus en cours, il y avait beaucoup plus de souplesse puisque la situation sanitaire était plus favorable et le système de remplacement pouvait fonctionner", énumère-t-il. Guislaine David abonde. "Certaines personnes s'étaient signalées au printemps, d'autres non, donc on a peut-être des personnels vulnérables qui sont venues travailler à l'époque mais qui cette fois ne vont pas prendre ce risque-là et qui ne doivent surtout pas le prendre alors que la situation épidémique est encore plus tendue".

Or, selon la porte-parole du SNUipp-FSU, ce manque inévitable de personnels "n'a pas été anticipé par le ministère malgré les appels à recruter massivement à partir de la liste complémentaire au concours". Et d'insister : "On savait que ce type de scénario allait arriver et cela risque de se reproduire alors qu'on parle de plusieurs vagues successives". Aux absences d'enseignants "vulnérables" qui sont en arrêt de travail, s'ajoutent les arrêts de travail ordinaires et notamment les congés maternités, les femmes représentant pour rappel près de 80% des enseignants dans le pré-élémentaire et l'élémentaire. "Dans certaines écoles, ça va être problématique de laisser les classes ouvertes", s'inquiète la responsable syndicale, qui appelle le ministère de l'Education nationale à prendre "la mesure de la situation".