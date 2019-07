Lacs du Néouvielle : le parcmètre s'installe en montagne

Les lacs du Néouvielle, dans les Hautes-Pyrénées, sont prisés par les randonneurs et font la fierté de la région. Toutefois, le parking à proximité du site est désormais payant. Une décision qui ne ravit pas les touristes. Pour eux, c'est une mauvaise surprise, surtout quand il faut saisir les codes de cartes bancaires, les numéros de véhicules, ainsi que l'estimation du temps de la balade. D'autant plus que la somme à débourser est importante. Un amoureux de la région se mobilise depuis plusieurs semaines, notamment auprès des randonneurs, pour que les montagnes restent gratuites.



