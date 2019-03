Lancer d'avions en papier : une compétition de haut vol

La première épreuve de ce concours consiste à lancer le plus loin possible. Le record du monde de cette épreuve date de 2012. Il est détenu par un Américain qui a lancé son avion de papier à plus de 69 mètres. La deuxième discipline concerne le temps de vol. La dernière finale mondiale a vu un Arménien s'imposer dans cet exercice avec 14 secondes de vol.



