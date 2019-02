Landes : les grues cendrées remontent vers le Nord

Après avoir passé l'hiver en Espagne, les grues cendrées décident de rentrer chez elles. Ce 15 février 2019, elles commencent à remonter vers le Nord. A Arjuzanx, dans les Landes, plusieurs touristes se sont levés tôt le matin pour assister au départ. Cet envol signifie également que le printemps et les beaux jours vont arriver.



