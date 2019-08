Landes : une pétition en soutien aux canards trop bruyants dont s'était plaint un voisin recueille déjà plus de 2000 signatures

C'est un nouveau cas de nuisances sonores concernant les fameux "bruits traditionnels" des animaux en province. A Soustons, dans les Landes, un homme a porté plainte contre sa voisine, propriétaire d'un élevage de canards installée dans le quartier du Hardy, excédé par les caquètements de ces fameux canards. Comme le rapporte Sud-Ouest ce mardi, la femme est appelée à comparaître au tribunal de Dax le 3 septembre prochain pour nuisances sonores. Le plaignant aurait à de nombreuses reprises, à raison de deux fois par semaine, signalé ces nuisances sonores à sa voisine, de juin à octobre 2018.





Bien que séparé de la maison de sa voisine par la route, ce dernier, installé depuis un an à Soustons, entendait, fait-il valoir auprès du journal régional, les caquètements des canards malgré des fenêtres à double vitrage et des travaux pour atténuer le bruit. "Quand vous êtes propriétaire d’un endroit, vous vous attendez à bénéficier d’une certaine qualité de vie", se justifie le plaignant auprès du quotidien. Ce dernier aurait également affirmé que la présence de ces canards polluerait le ruisseau public, provoquant l'arrivée de rats et de mouches sur son terrain.