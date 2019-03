Langouët, un village écologique breton

La ville de Langouët, dans l'Ille-et-Vilaine, tourne en quasi-autonomie grâce à ses habitudes écolo. En effet, la cantine de l'école ne cuisine que des produits locaux, les fermes passent au bio et les bâtiments publics sont munis de panneaux photovoltaïques. Le village va encore plus loin en mettant à disposition de tous des hameaux écologiques. Avec ces arguments, les candidats se bousculent pour s'y installer.



