Langue bretonne : le tilde reconnu par la justice

JT 13H - A Rosporden, dans le Finistère, un couple a réussi à garder le tilde, un accent typiquement breton, sur le prénom de son petit garçon, Fañch. Les parents ont obtenu gain de cause après une bataille au tribunal.

Il y a plus de deux ans, Jean-Christophe et Lydia se sont battus pour pouvoir utiliser le tilde sur le prénom de leur enfant : Fañch. À la naissance du bébé, le procureur de la République de Quimper avait en effet saisi le tribunal, à cause de cet accent typiquement breton qui ne figure pas dans la langue française. Mais la justice a donné raison aux parents après plus de deux ans de combat.