"Le 20H vous répond" : un livreur peut-il laisser un colis sans signature pour éviter les contacts ?

Dans le cas où vous êtes présent, le livreur peut déposer votre colis sur le pallier sans exiger de signature en retour. C'est la procédure recommandée pour éviter tout contact entre livreur et destinataire. Au lieu de cela, il doit apporter la preuve de distribution par différentes informations : nom et prénom du destinataire, attestation sur l'honneur émise par le livreur attestant la remise du pli, la date et l'heure de distribution, le numéro d'identification de l'envoi et enfin la mention "procédure spéciale Covid-19".

Pour autant cela ne peut pas se faire sans accord. Il faut en effet acter la réception du colis de votre part et il lui faudra alors vous solliciter par un appel téléphonique ou écrit (mails, SMS) avant la livraison. Ces dispositions sont maintenues jusqu'au 10 juillet prochain, date actant la sortie de l'état d'urgence sanitaire en France (sauf pour Mayotte et la Guyane).

Les questionnements restant nombreux, cette rubrique continuera d'accompagner le public tout au long de la période du déconfinement. Si vous avez vous-même une question, vous pouvez la poser sur les réseaux sociaux avec le hashtag #le20HVousRepond, ou directement par mail à une adresse dédiée : le20Hvousrepond@tf1.fr.