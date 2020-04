Le Bac 2020 ne pourra pas se dérouler "dans des conditions normales" : Edouard Philippe privilégie la piste du contrôle continu

"Il faut avoir conscience que le Bac 2020 ne se déroulera pas dans les conditions normales", a assuré Edouard Philippe, invité de TF1 ce jeudi 2 avril, en écho à son allocution de la veille à l'Assemblée nationale. Oui mais dans ce cas, quel sort sera-t-il réservé aux centaines de milliers de candidats ? Ce qui est certain, c'est qu'ils ne plancheront pas sur les épreuves écrites classiques du Baccalauréat aux mois de juin et de juillet, a indiqué le Premier ministre, et ce pour des questions logistiques et pédagogiques.