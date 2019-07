Le chassé-croisé des vacances dans les campings

Dans un camping de Perpignan, c'est l'heure du grand chassé-croisé de l'été. Après quinze jours de chaleur intense, les touristes déplient leurs bagages sous l'averse. Que ce soit pour les habitués ou les autres vacanciers qui ont choisi d'habiter en mobile home, le séjour touche à sa fin. Pendant ce temps, les employés inspectent toutes les locations qui se libèrent. Avec de nombreuses familles qui partent et d'autres qui arrivent, le samedi est pour le propriétaire la plus grosse journée de la semaine.



