Le choc de la disparition de Jacques Chirac

LA SEMAINE DE MAZEROLLE - La disparition de Jacques Chirac a marqué l'actualité française. L'on se souviendra de cet homme pour sa manière singulière de faire de la politique.

Le décès de l'ancien président de la République, Jacques Chirac, fut un vrai choc pour tout le pays. "Il incarnait la politique comme on n'en fait plus" a affirmé Olivier Mazerolle et "sa disparition fait relief à ce qui manque cruellement dans la politique d'aujourd'hui". D'autres sujets ont également marqué cette semaine : la lutte climatique qui s'est transformée en un combat pro ou contre Greta Thunberg, les rabots fiscaux et les questions liées au budget, la PMA pour toutes et la rude semaine de Boris Johnson.



