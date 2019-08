Le chômage au plus bas depuis début 2009 et ça devrait durer

Le taux de chômage a reculé de 0,2 point au deuxième trimestre pour s'établir à 8,5% de la population active en France entière (hors Mayotte), poursuivant sa tendance à la baisse, selon les chiffres publiés par l'Insee mercredi. Il s'agit d'un plus bas niveau depuis début 2009, souligne l'Insee, comme au trimestre précédent. La France hors Mayotte compte 2,52 millions de chômeurs. Sur la seule France métropolitaine, le taux de chômage baisse aussi de 0,2 point et s'établit à 8,2%, ce qui représente 2,4 millions de chômeurs, soit 66.000 chômeurs de moins sur le trimestre. Sur un an, le taux de chômage pour la France entière (hors Mayotte), mesuré par l'Institut national de la statistique selon les normes du Bureau international du travail (BIT), recule de 0,6 point. Cette baisse va-t-elle se poursuivre ? "Oui, probablement", analyse sur LCI, Fabrice Lundy (voir la vidéo ci dessus). Dans sa note de conjoncture trimestrielle, l'Insee a en effet prévu que ce taux parvienne à 8,3% fin 2019.





Le taux de chômage est passé sous la barre des 9% depuis le 4e trimestre 2018 et poursuit une lente décrue depuis mi-2015. Pour le chômage de longue durée, c'est-à-dire les chômeurs qui déclarent rechercher un emploi depuis au moins un an, la baisse est de 0,1 pt par rapport au 1er trimestre et -0,4 pt sur un an, à 3,2%.





Dans un communiqué, la ministre du Travail Muriel Pénicaud a attribué mercredi cette baisse aux réformes du gouvernement, qui "portent leurs premiers fruits pour nos concitoyens". "Beaucoup d'emplois sont créés, notamment en CDI, car les entreprises, surtout les petites, n'ont plus peur d'embaucher", ajoute-t-elle, estimant que "la bataille pour l'emploi continue".