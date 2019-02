Le collectif "Osez le féminisme" exige le retrait de la carte d'un bar aux cocktails de Strasbourg

La réputation de l'établissement n'est pas nouvelle : sur TripAdvisor, certains clients se sont indignés de l'accueil reçu et ont, pour beaucoup dénoncé les noms de cocktails figurant sur la carte. En 2016, déjà, on pouvait lire : "Les noms des cocktails laissent vraiment à désirer, comment peut on donner de noms pareils ?", ou encore "une carte qui a plus sa place dans un film pour adulte que dans un bar", "cette carte de cocktails aux noms plus que troublants".





Dans leurs commentaires postés sur Tripadvisor, des clients déconseillent de se rendre dans le bar. Quant à "Osez le Féminisme", l'association appelle au retrait de cette carte aux noms "vulgaires, offensants et sexistes". LCI a tenté de joindre le patron de l'établissement ce vendredi, sans succès.