Le Concorde célèbre les 50 ans de son premier vol au Bourget

Il trône fièrement au musée de l'Air et de l'Espace du Bourget. Du haut de ses 50 ans, le Concorde est toujours aussi impressionnant et rappelle des souvenirs à ceux qui ont eu la chance de le piloter. Jean Pinet, aujourd'hui âgé de 90 ans, fut le premier pilote à avoir franchi le mur du son à son bord le 1er octobre 1969. A l'époque, il volait à plus de 1 230 km/h. "C'est l'avion le plus précis que j'ai eu à piloter", a-t-il confié.



