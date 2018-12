Le Conseil d'Etat ordonne au ministère des Armées de mettre à l'abri un ex-interprète de l'armée française

La plus haute juridiction française a statué en référé (procédure d'urgence) et a annulé une décision du 27 septembre dernier du tribunal administratif de Paris. Ce dernier avait débouté ce ressortissant afghan, ayant exercé en 2010 et 2011 les fonctions d’interprète auprès des forces françaises alors déployées en Afghanistan. Après plusieurs tentatives infructueuses à obtenir un visa, cet ancien interprète s'était alors tourné vers la protection fonctionnelle, auprès du ministère de la Défense mais cette requête était restée sans réponse : il s'était alors tourné vers la justice administrative.





Il avait d'abord sollicité en juin 2015 la délivrance d'un visa de long séjour dans le cadre du dispositif de réinstallation des "personnels civils de recrutement local" (PCRL) employés par l'armée française, ce qui lui avait été refusé un an plus tard. En juillet 2017, il avait été blessé par balles et quatre mois plus tard, il avait réchappé d'un attentat dans son village et avait fait l'objet de menaces de mort, liées à son ancien travail auprès de l'armée française. Ces menaces l'avaient obligé à fuir et se réfugier à Kaboul, il y a trois mois.





Cette décision était très attendue car elle pourrait ouvrir la porte de la protection et prise en charge qu'attendent de très nombreux anciens interprètes, de la part de l'Etat Français qui n'a, jusque là, guère manifesté d'entrain à délivrer des visas pour ces personnels.